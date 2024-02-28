Песков прокомментировал информацию СМИ о слежке спецслужб США за Путиным

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Кремле не обладают информацией относительно материала издания Wired о том, что спецслужбы США осуществляют слежку за Владимиром Путиным через смартфоны его окружения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам неизвестно, что именно таким образом пытались следить. Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем о компаниях, которые там упомянуты", – уточнил он.

Однако при этом, как утверждает официальный представитель Кремля, российские спецслужбы предпринимают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства. Также он подчеркнул, что абсолютно любые смартфоны являются уязвимыми для слежки и наблюдения.

"Все, кто пользуется смартфонами, должны это отчетливо понимать", – предупредил Песков.

Ранее Путин заявлял, что российские спецслужбы не ведут тотальную слежку за гражданами. По его словам, у спецслужб РФ нет на это возможностей, в "отличие от США", так как его страна не может позволить себе финансирование такой сети слежения.



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