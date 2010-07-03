Управделами президента объяснило закупку сигарет

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В Управделами президента РФ закупку сигарет торговым домом "Кремлевский" назвали ведением "обычной коммерческой деятельности". Такое заявление сделала пресс-секретарь управделами Елена Крылова. В беседе с ТАСС она пояснила, что закупка проводится не на бюджетные деньги.

"Это обычная коммерческая деятельность подведомственной структуры Управления делами президента РФ, бюджетные деньги не используются", – подчеркнула Крылова. Она уточнила, что "все необходимые разрешения есть". По словам пресс-секретаря, сигареты будут поставлять в сети супермаркетов в ряде городов России.

Ранее на портале госзакупок появилась информация о том, что торговый дом "Кремлевский" приобрел сигареты на 19 миллионов рублей.