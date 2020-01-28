Кремль опубликовал новые архивные фото Путина 2010–2014 годов

Фото: 20.kremlin.ru
Альбом, посвященный 20-летию пребывания Владимира Путина у власти, был дополнен архивными фото– и видеодокументами за период с 2010 по 2014 год. Альбом опубликован на сайте Кремля.
"Путин. 20 лет" – это альбом, который представляет собой собрание архивных фотографий и видеозаписей действующего президента РФ.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "это не хроника и не летопись, там нет полноты истории".
"Часть собранных здесь материалов широко известна, некоторые наверняка уже забылись, а какие-то из них публикуются впервые. Среди рабочих и протокольных сюжетов нашлось место и неформальным мероприятиям", – говорится в аннотации проекта.
Песков также отметил, что особое внимание могут привлечь знаменательные события: "первое новогоднее обращение Путина, кадры, как президенты РФ и Украины вместе в Севастополе отмечали день ВМФ, моменты переговоров Путина на военно-морской базе в Италии Пратика ди Маре, на саммите Россия-НАТО о создании Совета сотрудничества, видео о том, как Путин в Сочи усаживал за стол переговоров руководство Грузии и Абхазии, как налаживалась жизнь в Чечне".
Создатели проекта подчеркивают, что раньше на сайте были опубликованы материалы о Путине только по 2004 год, но в течение нескольких недель были добавлены еще и материалы за период с 2010 по 2014 год.
Как сообщается, альбом будет пополняться и дальше.
Ранее стало известно, что Путин утвердил состав президиума Государственного совета РФ. Государственный совет РФ – это новый совещательный орган при президенте.
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