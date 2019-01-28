В президиуме Госсовета проведена ротация

Владимир Путин подписал распоряжение о ротации состава президиума Госсовета РФ. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.
Новый состав президиума Госсовета выглядит так: губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Магаданской области Сергей Носов.
В предыдущий состав президиума Госсовета, по распоряжению президента от 18 июля 2018 года, входили губернатор Калининградской области Антон Алиханов, врио главы Дагестана Владимир Васильев, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, губернатор Пермского края Максим Решетников, глава Бурятии Алексей Цыденов.
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