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19:01

"Дружба народов" продолжит поставлять продукты Росгвардии

власть еда

19:01

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мясокомбинат "Дружба народов" продолжит поставлять продукты Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По решению правительства, в 2019 и 2020 годах крымский мясокомбинат "Дружба народов", как и прежде, будет обеспечивать продуктами сотрудников Росгвардии, пояснили в пресс-службе. "Работа с единственным поставщиком позволяет снабжать все подразделения Росгвардии качественными продуктами, обеспечивать прозрачность ценообразования и оперативность проведения процедур закупки", – сказано в сообщении. Уточняется, что речь идет о контрактах на миллиарды рублей.

Как отметили представители Росгвардии, продукты комбината производят из качественного сырья и в полном соответствии с нормами ГОСТа. Их поставляют в подразделения силового ведомства во всех федеральных округах.

Ранее СМИ сообщили, что ряд поставок Росгвардии якобы могли проводиться по завышенным ценам. После было объявлено, что сотрудники Главной военной прокуратуры, контрразведки и службы собственной безопасности Росгвардии приступили к проверке поставок за 2018-й и прошлые годы.

власть еда

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