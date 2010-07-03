Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита. Такую задачу они должны выполнить до 15 октября, передает РИА Новости.
Эксперимент планируется провести с 1 января 2020 года в Москве, Татарстане и Калининградской области. Проработать вопрос должны Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг.
К 15 октября эти три ведомства, а также Минюст должны представить в правительство РФ предложения по пересмотру санитарных правил, которые касаются требований к организациям общепита, изготовлению в них пищевых продуктов, гигиенических требований к безопасности, сроков годности и условий хранения пищевых продуктов.
Ранее в Роспотребнадзоре опубликовали рекомендации посетителям ресторанов и кафе на случай, если случилось отравление. В ведомстве советуют обратиться к медикам – это нужно для квалифицированной помощи и сбора доказательств.
Нужно сохранить чек из заведения или выписку по банковскому счету. Еще одно требование – найти пару свидетелей. Далее алгоритм действий таков: нужно направить претензию администрации ресторана с копиями чека и медзаключения. В претензии можно потребовать возвратить стоимость еды, а также компенсировать стоимость лечения и утраченный заработок из-за больничного. Важный момент: претензию нужно направлять заказным письмом с уведомлением о вручении. Если на ваше письмо никто не отреагировал, то можно обратиться в суд.
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