Абдулатипов связал свою отставку с "озеленением кадров"

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Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов связывает свое решение об отставке с общим "озеленением кадров". По его словам, после освобождения от госслужбы, он планирует работать профессором.

Ранее глава региона заявил о том, что планирует уйти в отставку. Главной причиной такого решения он назвал свой возраст.

"Мы же сознательные люди, поэтому мы понимаем, когда нужно писать про уход в отставку. Есть общие законы какие-то. Ну, 71 год уже. Идет озеленение кадров", – заявил Абдулатипов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Он также отметил, что предпочитает уйти тогда, когда его благодарят за проделанную работу.

Абдулатипов рассказал, что встречался с руководителем администрации президента Антоном Вайно и предложил несколько человек на пост главы Дагестана.

После отставки глава Дагестана планирует начать преподавательскую карьеру. Он рассматривает возможность стать профессором в Московском университете, академии госслужбы или в институте культуры.

На этой неделе это уже третья отставка главы региона. Ранее от должности были освобождены главы Самарской и Нижегородской областей – Николай Меркушкин и Валерий Шанцев.