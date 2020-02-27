Путин присвоил государственные награды деятелям культуры

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Президент России Владимир Путин присвоил государственные награды ряду деятелей культуры. Об этом сообщает News.ru.

Соответствующий указ был размещен на официальном портале правовой информации. В частности, за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени наградили художественного руководителя цыганского театра "Ромэн" Николая Сличенко.

Кроме того, в документе отметили певца и композитора Юрия Антонова и актрис Государственного академического Малого театра Ирину Муравьеву и Лилию Юдину. Им вручат орден "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Накануне Сергей Собянин вручил благодарности руководителям благотворительных фондов и некоммерческих организаций. Мэр поблагодарил общественных деятелей и отметил, что в столице происходят существенные изменения в том числе благодаря неравнодушным гражданам.

