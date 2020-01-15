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Мэр Москвы

17:31

Собянин вручил премии журналистам Москвы

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области журналистики. Церемония вручения прошла в Белом зале мэрии, сообщает Агентство "Москва".

Мэр отметил, что без журналистики невозможно представить полноценного функционирования и развития города, и поблагодарил журналистов за их труд.

Лауреатами премии стали 19 человек, в том числе завкафедрой зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясен Засурский, замдиректора дирекции информационных программ "Вести" телеканала "Россия 1" Андрей Медведев, спецкорр телеканала "ТВ Центр" Матвей Шестаков и сотрудники ИТАР-ТАСС Александра Рыжкова и Иван Ухин.

В ходе церемонии Собянин наградил первого секретаря Союза журналистов Москвы Людмилу Щербину знаком отличия "За безупречную службу городу Москве", а председателя редакционного совета журнала "Наука и религия" Ольгу Брушлинскую – благодарностью мэра Москвы.

Премии присуждаются с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о Москве и москвичах. По традиции вручение приурочено ко Дню российской печати, который отмечается 13 января.

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