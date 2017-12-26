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Политика

26 декабря, 20:12

В Мосгордуме выразили соболезнования в связи со смертью композитора Шаинского

власть культура утраты

Фото: пресс-служба Мосгордумы

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил соболезнования родным и близким советского и российского композитора Владимира Шаинского, скончавшегося во вторник, 26 декабря.

"Ушел из жизни Владимир Шаинский – маэстро, живший музыкой и беззаветно преданный своему призванию…  За свою уникальную творческую биографию талантливейший детский композитор создал почти 500 песен для популярных художественных и мультипликационных фильмов, которые знают и любят миллионы людей в России и за рубежом. Его музыкальные произведения – настоящее достояние отечественной и мировой культуры", – цитирует парламентария Агентство "Москва".

Шапошников отметил, что ему посчастливилось быть знакомым с Шаинским "Он принимал самое активное участие в жизни композиторского сообщества, вел насыщенную общественную деятельность и всегда живо откликался на просьбу выступить на благотворительных концертах. Это был светлый, открытый, неравнодушный человек с большим сердцем", – добавил председатель Мосгордумы.

Соболезнования выражены в том числе и от имени депутатов Мосгордумы. Ранее соболезнования в связи со смертью композитора выразили в Госдуме.

Владимир Шаинский ушел из жизни в возрасте 92 лет. Он написал музыку к более чем 40 мультфильмам и кино для детей. В числе его наиболее знаменитых произведений – "Голубой вагон", "Вместе весело шагать", "Антошка" и "Чунга-Чанга".

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