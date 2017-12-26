В Госдуме принесли соболезнования в связи со смертью композитора Шаинского

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Соболезнования в связи со смертью композитора Владимира Шаинского выразили в Госдуме.

"Умер гениальный композитор. Умер человек, с которым детство прошло у миллионов малышей, а теперь они уже взрослые", – подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко в беседе с RT. "Мы все смертны, но дело его живет. То, что он написал, будет жить еще многие, многие годы", – добавил депутат.

Ранее сообщалось, что композитор Владимир Шаинский ушел из жизни 26 декабря в возрасте 92 лет. Шаинский написал музыку к более чем 40 мультфильмам и кино для детей. В числе его наиболее знаменитых произведений – "Голубой вагон", "Вместе весело шагать", "Антошка" и "Чунга-Чанга".