В Госдуме принесли соболезнования в связи со смертью композитора Шаинского

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Соболезнования в связи со смертью композитора Владимира Шаинского выразили в Госдуме.
"Умер гениальный композитор. Умер человек, с которым детство прошло у миллионов малышей, а теперь они уже взрослые", – подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко в беседе с RT. "Мы все смертны, но дело его живет. То, что он написал, будет жить еще многие, многие годы", – добавил депутат.
Ранее сообщалось, что композитор Владимир Шаинский ушел из жизни 26 декабря в возрасте 92 лет. Шаинский написал музыку к более чем 40 мультфильмам и кино для детей. В числе его наиболее знаменитых произведений – "Голубой вагон", "Вместе весело шагать", "Антошка" и "Чунга-Чанга".
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