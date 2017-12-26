Путин присвоил Захаровой новый дипломатический ранг

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Президент РФ Владимир Путин присвоил новый дипломатический ранг официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Согласно тексту приказа, Захарова получила ранги чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. До этого у нее был ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, сообщает "Газета.ру".

Захарова является главой департамента информации и печати МИД с 2015 года. Она окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальностям "журналистика" и "востоковедение", а Российский университет дружбы народов позднее присудил ей степень кандидата исторических наук.