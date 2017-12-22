Захарова прокомментировала визит Бориса Джонсона в столицу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказал о том, как прошел визит главы британского внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона в Москву. Дипломат отметила, что члены делегации из Соединенного королевства были "мимимишными".

Она также прокомментировала рекомендации ничего не пить и не есть в Москве, которые ранее давали Джонсону. По словам Захаровой, голодными с официальных визитов гости еще никогда не уезжали. "Накормили, напоили и отправили обратно в Великобританию", – заявила дипломат на телеканале "Россия 1".

Министр иностранных дел Великобритании прибыл в Москву с визитом впервые за пять лет. По словам Джонсона, несмотря на огромное число различий во взглядах, сторонам есть над чем работать по ситуациям в Сирии, Иране и Северной Корее.

Лавров, в свою очередь, отметил, что отношения двух стран находятся на очень низкой отметке не по инициативе Москвы.