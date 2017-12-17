Захарова раскритиковала главу МИД Великобритании за сравнение России со Спартой

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала некорректным сравнение России со Спартой, которое в интервью газете Sunday Times сделал глава британского МИД Борис Джонсон.

По словам Захаровой, передает РИА Новости, "дело даже не в том, что Россия никогда не была "воинственной страной", в отличие от тех же европейских государств". "Суть противоречий Афин и Спарты − олигархия как основа устройства последней. Думаю, ничего более олигархического, чем Великобритания, представить себе невозможно", − подчеркнула Захарова на своей странице в Facebook.

По словам политика, хотя Джонсон неправ, с ним можно согласиться лишь в том, что противостояние Афин и Спарты ослабило Грецию. "Сегодняшние распри, которые посеял и активно взращивает Запад, в частности, на европейском континенте, безусловно, ослабляют саму западную цивилизацию и делают ее уязвимой", − пояснила официальный представитель российского МИД.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил Россию с "закрытой, недоброжелательной, милитаристской" Спартой, а Афины − с демократичными и открытыми Соединенными Штатами и странами Западной Европы. При этом политик заявил о важности сотрудничества России и Великобритании.