Правительство присудило 12 премий в области культуры за 2017 год

Фото: портал Москва 24/ Александр Авилов

Правительство РФ вручило 12 наград в области культуры за 2017 год. Одной из них посмертно удостоился поэт Евгений Евтушенко.

Лауреатами премий также стали режиссер Станислав Говорухин, директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая, писатель Алексей Варламов, сообщает "Газета.ру".

Награды в области культуры присуждают за достижения в литературе, изобразительном и авдиовизуальном искусстве, музыке, цирке, архитектуре и дизайне. Лауреатами становятся выдающиеся деятели, создавшие наиболее творческие проекты и произведения для детей и юношества.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры России планирует расширить перечень кандидатов на звание народного артиста или народного художника.

Кроме того, Владимир Путин уже наградил представителей правозащитных организаций за достижения в 2017 году. Лауреатом стала Людмила Алексеева – глава Московской группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений.