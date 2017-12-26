Правительство присудило 12 премий в области культуры за 2017 год

Фото: портал Москва 24/ Александр Авилов
Правительство РФ вручило 12 наград в области культуры за 2017 год. Одной из них посмертно удостоился поэт Евгений Евтушенко.
Лауреатами премий также стали режиссер Станислав Говорухин, директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая, писатель Алексей Варламов, сообщает "Газета.ру".
Награды в области культуры присуждают за достижения в литературе, изобразительном и авдиовизуальном искусстве, музыке, цирке, архитектуре и дизайне. Лауреатами становятся выдающиеся деятели, создавшие наиболее творческие проекты и произведения для детей и юношества.
Ранее сообщалось, что Министерство культуры России планирует расширить перечень кандидатов на звание народного артиста или народного художника.
Кроме того, Владимир Путин уже наградил представителей правозащитных организаций за достижения в 2017 году. Лауреатом стала Людмила Алексеева – глава Московской группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений.
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