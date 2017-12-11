Путин наградил Алексееву за достижения в правозащитной деятельности

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Владимир Путин подписал приказ о награждении Людмилы Алексеевой Госпремией за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2017 года.

Согласно документу, глава Региональной общественной организации "Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений" стала лауреатом Государственной премии Российской Федерации. Об этом сообщают "Аргументы недели".

Правозащитница была членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с 2002 по 2012 год. Алексеева также была сопредседателем Всероссийского гражданского конгресса.