Путин потребовал очистить территорию Усолья-Сибирского

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Владимир Путин потребовал очистить территорию города Усолье-Сибирское Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы не должны ограничиваться только обеззараживанием территории Усолья-Сибирского, точнее, объектов в Усолье-Сибирском. Знаю, что в планах госкорпорации "Росатом" – создание современного экологического производственно-промышленного комплекса, который позволит открыть современные предприятия и создать новые хорошо оплачиваемые рабочие места для людей, которые проживают в этом районе", – заявил Путин.

В августе кабмин выделил 434,8 миллиона рублей на решение экологических проблем в Усолье-Сибирском. В документе было сказано, что средства помогут ликвидировать накопленный экологический вред. В частности, демонтировать цех ртутного электролиза на закрытом заводе "Усольехимпром".

В конце июля Путин поручил разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации отходов в Усолье-Сибирском Иркутской области. Президент предложил создать межведомственную рабочую группу, поручив ей реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистки загрязненных территорий в городе.

В Усолье-Сибирском долгие годы работало предприятие "Усольехимпром", выпускавшее ряд химических веществ. Производство остановили в 2010 году в связи с банкротством компании.

