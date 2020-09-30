Путин призвал найти новые подходы в борьбе с вырубкой леса

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В лесной отрасли РФ надо выстроить эффективную вертикаль управления и найти новые подходы в борьбе с вырубками леса. Об этом сообщил Владимир Путин, передает RT.

Глава государства принял участие в совещании по вопросам развития отрасли в режиме видеоконференции. В частности, президент обратил внимание, что в лесной отрасли еще есть много системных проблем.

"В большинстве регионов сохраняются прежние, к сожалению, сугубо архаичные, потребительские подходы к использованию лесных ресурсов", – заявил Путин. По словам российского лидера, вырубки леса сейчас осуществляются с применением экстенсивной модели на низком технологическом уровне.

Президент РФ предлагает разработать качественно новые, системные, а также результативные подходы к борьбе с незаконными вырубками леса. "Максимально решительно и с учетом накопленного опыта выстраивать эффективную вертикаль управления в лесном комплексе", – подчеркивает Путин.

Кроме того, надо будет повысить качество государственного лесного надзора, заключил президент.

Ранее Путин признал хорошей идею объявить Год Байкала. С инициативой выступил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.