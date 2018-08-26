Путин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что нелегкий труд шахтеров требует от человека особых качеств, и что представителей этой профессии отличает высокая компетентность, выдержка, понимание важности и востребованности своей работы.

Российский лидер уверен, что ответственный подход к делу и опора на опыт предшественников позволят добиваться значительных производственных успехов и повышать конкурентоспособность отечественной угольной промышленности, укрепляя энергетический, индустриальный потенциал страны.

День шахтера отмечается в России в последнее воскресенье августа. Поздравил представителей этой профессии с профессиональным праздником и Дмитрий Медведев.

Премьер отметил важность профессии для благополучия жизни населения во всех регионах России. Он указал на необходимость уделять большое внимание социальной поддержке шахтеров, содействовать в решении их жилищных проблем и помогать молодым семьям.