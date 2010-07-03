Совфед одобрил закон о запрете МФО выдавать кредиты под залог жилья

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Совет Федерации одобрил закон о запрете выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) кредитов под залог жилья. Документ запрещает им выдавать займы в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью, а также под залог жилого помещения, под залог доли в праве на общее имущество, под залог права требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения заемщика и залогодателя.

Исключением являются те случаи, когда учредителем, акционером либо участником организации является государство или муниципалитет, уточняет Агентство "Москва".

Ипотечные кредиты смогут выдавать следующие организации:

кредитные организации

потребительские кооперативы

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы

учреждение, обеспечивающее функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

единый институт развития в жилищной сфере (АО "ДОМ.РФ")

организации, предоставляющие займы по требованиям единого института развития в жилищной сфере

Предусматривается также возможность для микрокредитной компании поручать кредитной организации проведение идентификации или упрощенной идентификации.