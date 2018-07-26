ФСБ провела обыск в квартире зеленоградского "президента СССР"

Фото: ТАСС/Невар Виталий
Сотрудники ФСБ провели обыск в квартире жителя Зеленограда Сергея Тараскина в рамках расследования дела об экстремизме. Как сообщили в правоохранительных органах, в 2010 году Тараскин объявил себя "временно исполняющим обязанности президента СССР".
По информации РИА Новости, при обысках были изъяты аудио- и видеоматериалы о деятельности организации "СССР", а также уставные документы и печати.
Представитель правоохранительных органов уточнил, что самого Тараскина допросили как свидетеля, а обыск у него провели в рамках уголовного дела о "публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности".
Сергей Тараскин – зубной врач 1962 года рождения из Зеленограда – в 2010 году провозгласил себя врио президента СССР на судебном заседании, где он оспаривал выселение из арендованного им помещения из-за долгов. Тогда Тараскин заявил, что "принимает на себя лично всю полноту власти и ответственности" российского императора, а также президентов РСФСР и СССР.
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