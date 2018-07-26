Повышение НДС до 20% поддержали в профильном комитете Совфеда

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Принятый депутатами Госдумы закон о повышении налога на добавленную стоимость до 20 процентов с 1 января 2019 поддержал профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Решение поддержали единогласно, сообщает ТАСС.

Согласно подсчетам правительства, повышение НДС будет приносить бюджету дополнительные 620 миллиардов рублей ежегодно.

Ранее сообщалось, что Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении налога на добавленную стоимость с будущего года до 20 процентов с нынешних 18 процентов.

Документ не изменяет ставку страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды. Она сохранится на уровне 30 процентов. Сохранятся и все существующие налоговые льготы.