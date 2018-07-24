Госдума приняла закон о повышении НДС до 20%

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении налога на добавленную стоимость с 2019 года до 20 процентов с нынешних 18 процентов.
Принятый документ не изменяет ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды. Она сохранится на уровне 30 процентов. Ранее ее тоже планировали индексировать.
Сохранятся и все существующие налоговые льготы. Включая права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, сообщает РИА Новости.
Действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республику Крым и Севастополь, а также в Калининградскую область продлевается до 2025 года, аналогичную ставку установят для перелетов в Дальневосточный федеральный округ.
Взнос на обязательное пенсионное страхование останется на уровне 22 процентов. Сохранится и "хвост" в виде 10 процентов на зарплаты сверх установленной предельной величины.
Для НКО и благотворительных организаций до 2025 года продлили пониженные страховые тарифы – 20 процентов, а также на медстрахование и страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 0 процентов.
Общая ставка страховых взносов составляет 30 процентов от фонда оплаты труда. Ранее предполагалось, что с 2021 года она вырастет 34 процентов, поскольку вырастет сбор в ПФР. Однако в принятом законе сохранили ставку 30 процентов.
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