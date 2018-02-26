Путин может встретиться с олимпийцами на этой неделе

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин может встретиться с российскими олимпийцами на этой неделе, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы готовим сейчас эту встречу, мы надеемся, что она состоится на этой неделе", – цитирует Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, предстоит синхронизировать графики спортсменов с графиком президента. Об окончательной дате встрече будет сообщено дополнительно.

Песков заявил, что определенного регламента встречи нет. "Вы знаете, что обычно у нас призеров награждают, обычно некие формы поощрения за достигнутые успехи", – сказал пресс-секретарь.

Ранее СМИ сообщили, что встреча президента со спортсменами может состояться 28 февраля. Также к 28 февраля могут восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК)

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