Наталья Сергунина вручила Благодарственные письма Мэра Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-мэр Наталья Сергунина на последнем в этом году заседании Общественной палаты Москвы вручила ее членам Благодарности и Благодарственные письма Мэра Москвы.

Их удостоились генеральный директор и главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, телеведущая Арина Шарапова, физик Александр Гинзбург, директор Дарвиновского музея Анна Клюкина, основатель группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Благодарности также удостоены зампредседателя Московской федерации профсоюзов Юрий Павлов, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая, ректор РГСУ Наталья Починок и другие.

Почти за три года работы нынешнего созыва Общественной палаты Москвы проведено около 500 заседаний, круглых столов, общественных обсуждений, открытых дискуссий и конференций. Они объединили свыше 10 тысяч человек.

"Общественная палата – квинтэссенция всего важного, что происходит в городе, в основной повестке, в основных проектах. Начиная с таких знаковых как программа реновации. И это не просто обсуждение, а выработка позиции по значимым вопросам. А в некоторых случаях – и непосредственное участие, как, например, было с выборами", – отметила Сергунина.

По ее словам, созданный членами палаты Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра стал залогом отрытой и прозрачной процедуры голосования.

На выборах мэра Москвы этой осенью на всех избирательных участках (более 3,8 тысячи) присутствовали наблюдатели Общественного штаба при столичной Общественной палате.

Также ключевыми направлениями работы Палаты в этом году стали Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ, контроль за реализацией программы реновации, программы капремонта, программы "Московское долголетие, развития городского здравоохранения и онлайн-платформы "Электронный дом".

Полномочия членов Общественной палаты Москвы второго созыва истекают в апреле 2019-го. Уже в начале следующего года начнется процедура формирования нового состава, который, согласно последней редакции закона, впервые будет формироваться по-новому.