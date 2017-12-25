Около 250 претендентам отказали в регистрации на выборах из-за судимости

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Около 250 претендентам на выборах разного уровня отказали в регистрации из-за непогашенной судимости с 2013 года, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.
Ранее Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвижения на президентские выборы журналиста Олега Лурье из-за его судимости. Лурье был осужден на четыре года и освободился из мест заключения в 2011 году, сообщает Агентство "Москва".
По закону ранее судимый гражданин имеет право выдвинуть свою кандидатуру, если совершенное им преступление не является тяжким и санкция за него предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Если санкция составляет пять лет и более, гражданин не может участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия и погашения судимости.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 году.
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