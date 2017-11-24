Бюст Андрея Карлова открыли в посольстве РФ в Анкаре

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В посольстве России в Анкаре установили бюст чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турции Андрея Карлова, убитого 19 декабря 2016 года.

На церемонии открытия действующий посол РФ в Турции Алексей Ерхов отметил, что "в том расцвете, который переживают сейчас поступательно развивающиеся российско-турецкие отношения, есть немалая доля личной заслуги Андрея Геннадьевича", сообщает ТАСС.

По словам Ерхова, памятник установлен на средства, пожертвованные российскими дипломатами из разных стран, а также представителями центрального аппарата МИД РФ. Автором бюста, отлитого в бронзе, стал известный скульптор Николай Кузнецов-Муромский.

Вдова погибшего дипломата Марина Карлова отметила, что лучшей памятью о ее муже станет дружба между двумя странами. Мэр турецкой столицы Мустафа Туна заявил, что несмотря на произошедшее, отношения между Турцией и Россией укрепляются и развиваются.

Андрей Карлов, работавший в МИД России с 1976 года, был убит на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" в Анкаре. Его застрелил вооруженный мужчина. В честь Карлова назвали и улицу в Анкаре, на которой находится российское посольство.