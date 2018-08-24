Путина наградили высшим орденом Абхазии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимира Путина наградили высшей наградой Абхазии, орденом "Ахьдз-Апша" I степени, сообщает пресс-служба главы абхазского государства Рауля Хаджимбы.

Российский лидер принял Хаджимбу 24 августа в Кремле. Он вместе с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым находится с рабочим визитом в столице. Мероприятия приурочены к 10-летней годовщине признания независимости этих двух государств.

Награду президенту РФ вручили за вклад в развитие абхазской государственности, укрепление двусторонних отношений, обеспечение мира и стабильности и поддержку Абхазии, отметили в пресс-службе. Указ о награждении подписали 24 августа.

Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. В Кремле неоднократно подчеркивали, что этот шаг отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Войска атаковал республику, Россия стала на защиту жителей Осетии. После пяти дней боевых действий РФ вытеснила грузинских военных из региона.

В Грузии независимость автономий не признают. Представители нового правительства Грузии, пришедшего к власти в 2012 году, говорили о необходимости вернуть Абхазию и Южную Осетию. Они подчеркивали, что вопрос нужно решить мирным путем.

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