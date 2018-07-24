ЦИК запустит справочный центр о выборах 9 сентября

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ЦИК РФ запустит в среду, 25 июля, информационно-справочный центр, в котором можно будет получить всю информацию о выборах 9 сентября, сообщает "Интерфакс".
Информацию будут предоставлять по бесплатному многоканальному телефону горячей линии 8 (800) 222 11 83.
Все желающие смогут узнать о проводимых избирательных кампаниях, порядке обращения в ЦИК и реализации своих избирательных прав.
Центр будет работать до 5 сентября с 9:00 до 18:00. С 9 утра 6 сентября он перейдет на круглосуточный режим работы. Завершит свою деятельность центр в 18:00 10 сентября.
Звонки из-за рубежа будут приниматься по телефону +7 (495) 727 22 33.
Также на официальном сайте ЦИК появится чат-бот. В нем, в частности, можно будет уточнить месторасположение избирательного участка.
В единый день 9 сентября состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы, региональные и муниципальные выборы.
Ранее кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился со своими доверенными лицами в избирательном штабе. Он рассказал о задачах, которые предстоит решить в случае победы на выборах.
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