Кандидат в мэры Собянин встретился с доверенными лицами

Фото: предвыборный штаб Сергея Собянина

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился со своими доверенными лицами в избирательном штабе.

"Спасибо, что вы оказали мне доверие, став моими доверенными лицами", – обратился к участникам встречи Собянин. Он отметил, что должность мэра – "не самое простое занятие", так как наряду с достижениями "есть и проблемы, есть задачи, над которыми надо работать".

По словам Собянина, доверенные лица разделяют с кандидатом ответственность "за то, что произошло и что происходит". Он подчеркнул, что доверенные лица своими именами гарантируют, что обещания, данные во время предвыборной кампании, будут выполнены. "Здесь собрались люди разных возрастов, разных профессий, и, пожалуй, самое главное, что нас объединяет: что мы неравнодушны и активны, мы любим свой город и вместе делаем все, чтобы город процветал", – заявил Собянин.

Кандидат напомнил, что среди нынешних доверенных лиц есть те, кто уже принимал участие в прошлой избирательной кампании. Собянин добавил, что подавляющее большинство всех предвыборных обещаний он исполнил.

Собянин рассказал о задачах, которые еще предстоит решать. "И нам не замедляться, и не успокаиваться нужно, а, наоборот, более активно двигаться вперед", – добавил Собянин. Он также отметил, что Москва сейчас входит в пятерку лучших городов мира, но в будущем предстоит много работать, чтобы сохранить достигнутое.

Кроме того, кандидат в мэры объявил о необходимости реализовать "гигантские проекты" в области транспорта, медицины, образования, социальной защиты и экологии, ведь благополучие москвичей зависит от благополучия города в целом.

Также кандидат призвал всех москвичей проголосовать на выборах 9 сентября, вне зависимости от того, какому кандидату горожане отдают предпочтение. Собянин особо отметил, что все возможности города должны быть равнодоступны для любого москвича вне зависимости от места жительств, его благосостояния и возраста.

Доверенное лицо кандидата Дмитрий Маликов объяснил, что поддерживает Собянина на выборах мэра, потому что увидел "огромное количество позитивных изменений". По словам певца, "все эти изменения позитивные влияют не только на качество жизни, но и на нас самих", так как заставляют более бережно относиться к облику города, поддерживать чистоту на улицах.

Кинорежиссер Карен Шахназаров, который также стал доверенным лицом кандидата, напомнил, что задача мэра состоит в том, чтобы создавать комфортные условия для жителей города. "По-моему, все-таки при выборах мэра надо не политические задачи решать, а прежде всего хозяйственные", – пояснил режиссер. Он также высоко оценил работу столичных властей "по поддержанию фантастически огромного городского организма".

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали четырех: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР и Вадима Кумина от КПРФ.