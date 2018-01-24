Песков прокомментировал запрет российских флагов на стадионах ОИ-2018

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Вопрос запрета российских флагов на трибунах во время зимней Олимпиады-2018 еще нужно прояснить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Появляются новые какие-то элементы – например, запрет использования флагов [России] на трибунах болельщиков. Как вы знаете, в решении МОК, которое было опубликовано, об этом ничего не говорилось", – цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь назвал это решение "некой новацией", призвав в ходе контактов на экспертном уровне "прояснить, насколько это достоверная информация, почему она появилась, от кого она появилась".

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил болельщикам проносить на трибуны стадионов ОИ флаги стран, которые не допущены к Играм.