Песков заявил, что речи о мобилизации в России не ведется

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Речи о проведении в России мобилизации не ведется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"О мобилизации речи никакой не ведется", – цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что на сегодняшний день очень большое количество добровольцев подписывают контракт с Минобороны РФ и после прохождения всей необходимой подготовки отправляются в зону СВО.

В связи с этим на сегодняшний день какой-либо потребности в мобилизации нет, подчеркнул Песков.

В сентябре Владимир Путин потребовал нарастить штатную численность российской армии до 2 389 130 единиц, включая 1,5 миллиона военных.

Песков объяснил данную меру ростом числа угроз по периметру границ РФ. Также представитель Кремля отметил враждебную обстановку на западных рубежах страны и нестабильную ситуацию на восточных.