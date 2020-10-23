В Кремле прокомментировали предвыборные дебаты в США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедшие предвыборные дебаты в США между президентом страны Дональдом Трампом и кандидатом на этот пост Джо Байденом.
"Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения в СМИ на этот счет, но сами дебаты не смотрели. Соревнования в большей нелюбви к России – это уже стало такой константой всех избирательных процессов в США, к сожалению. Мы прекрасно себе в этом отдаем отчет и может только выразить сожаление", – цитирует "Газета.ру" слова Пескова.
Заключительный раунд предвыборных теледебатов прошел 22 октября в Университете Белмонт в Нашвилле (штат Теннесси). Трамп и Байден в ходе финальных дебатов выдвинули взаимные обвинения в получении денег от России.
Трамп в ответ на замечание Байдена заявил, что никогда не получал никаких денег из Москвы, тогда как Байден якобы получил от РФ 3,5 миллиона долларов. По словам главы Белого дома, эти средства поступили "через Путина, потому что он был дружен с бывшим мэром Москвы".
Опросы показали, что Байден лидирует в президентской гонке в США
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