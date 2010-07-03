Эксперт правительства Москвы вошел в Совет Международного статистического института

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Эксперт подведомственного Департаменту экономической политики и развития Москвы ГБУ "Аналитический центр" Елена Зарова вошла в состав Совета директоров Международного статистического института (МСИ). Об этом сообщила президент МСИ, профессор Хелен МакГилливрей в ходе 62 Всемирного статистического конгресса, завершившегося в Куала-Лумпуре (Малайзия).

"Работа в Совете Международного статистического института имеет большое значение для различных направлений сотрудничества. В их числе – координация развития статистической методологии, продвижение лучших статистических практик, содействие в обеспечении достоверности, сопоставимости и надежности официальной статистики разных стран. Не менее важны программы поддержки новаторских идей молодых ученых в сфере статистики, организация взаимодействия с международными структурами и национальными статистическими службами", – отметил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По мнению Владимира Ефимова, включение сотрудника структур правительства Москвы в Совет будет способствовать повышению качества предоставляемой столицей статистики, что, в свою очередь, позволит совершенствовать программы по развитию экономики столицы.

За последние сто с лишним лет российский представитель впервые вошел в высший орган управления МСИ. На рубеже веков интересы России представлял известный путешественник и экономист Петр Семенов-Тян-Шанский.

Организатор форума – Международный статистический институт – выступает консультативным органом при ООН и объединяет экспертов более чем из ста стран мира. В этом году в работе конгресса участвуют более 2500 делегатов, в ходе мероприятия обсуждены более 1300 докладов.

На конгрессе выступили заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Полина Крючкова и Елена Зарова с докладами о методах оценки неформальной занятости.



"При управлении современным мегаполисом важно использовать новейшие методики статистики и подходы к анализу "больших данных". В ходе конгресса мы ознакомились с лучшими международными практиками, которые могут быть полезны и для московской экономики. В свою очередь, наши сотрудники поделились с международными экспертами опытом и наработками, которые применяются в Москве", – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.