Эксперт правительства Москвы вошел в Совет Международного статистического института

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Эксперт подведомственного Департаменту экономической политики и развития Москвы ГБУ "Аналитический центр" Елена Зарова вошла в состав Совета директоров Международного статистического института (МСИ). Об этом сообщила президент МСИ, профессор Хелен МакГилливрей в ходе 62 Всемирного статистического конгресса, завершившегося в Куала-Лумпуре (Малайзия).
"Работа в Совете Международного статистического института имеет большое значение для различных направлений сотрудничества. В их числе – координация развития статистической методологии, продвижение лучших статистических практик, содействие в обеспечении достоверности, сопоставимости и надежности официальной статистики разных стран. Не менее важны программы поддержки новаторских идей молодых ученых в сфере статистики, организация взаимодействия с международными структурами и национальными статистическими службами", – отметил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
По мнению Владимира Ефимова, включение сотрудника структур правительства Москвы в Совет будет способствовать повышению качества предоставляемой столицей статистики, что, в свою очередь, позволит совершенствовать программы по развитию экономики столицы.
За последние сто с лишним лет российский представитель впервые вошел в высший орган управления МСИ. На рубеже веков интересы России представлял известный путешественник и экономист Петр Семенов-Тян-Шанский.
Организатор форума – Международный статистический институт – выступает консультативным органом при ООН и объединяет экспертов более чем из ста стран мира. В этом году в работе конгресса участвуют более 2500 делегатов, в ходе мероприятия обсуждены более 1300 докладов.
На конгрессе выступили заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Полина Крючкова и Елена Зарова с докладами о методах оценки неформальной занятости.
"При управлении современным мегаполисом важно использовать новейшие методики статистики и подходы к анализу "больших данных". В ходе конгресса мы ознакомились с лучшими международными практиками, которые могут быть полезны и для московской экономики. В свою очередь, наши сотрудники поделились с международными экспертами опытом и наработками, которые применяются в Москве", – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: