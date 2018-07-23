Медведев раскритиковал работу чиновников в СКФО

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил неэффективную работу чиновников Северо-Кавказского федерального округа в области социально-экономического развития.

Речь идет об исполнении поручений комиссии правительства по вопросам развития макрорегиона. Высшим должностным лицам областей также рекомендовали проконтролировать погашение задолженности за энергию и коммунальные услуги в СКФО, сообщает "Газета.ру".

Ранее Владимир Путин обратился к региональным властям с рекомендацией найти гармоничный путь развития городов. Он отметил, что в ближайшее время в регионах увеличатся темпы строительства жилья, транспортной и социальной инфраструктуры. Местные жители получат доступ к самым современным технологиям.