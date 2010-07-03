Эксперт прокомментировал слова Порошенко о визите Медведчука и Бойко в РФ

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Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал слова Петра Порошенко о том, что политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко, посетившие недавно Россию, хотят посадить страну "на газовую иглу".

По мнению Шаповалова, проблемы в украинской экономике являются следствием политики, проводимой нынешним президентом. "По сути он расписывается в том, что не способен решить экономические и социальные проблемы, в том числе газовую, которая является одной из ключевых", – цитирует эксперта RT.

Порошенко опасается того, что украинские граждане могут поддержать стратегию поведения Бойко и Медведчука, считает Шаповалов. Он добавил, что украинцы "устали от экономического, политического и социального кризиса" в стране, а антироссийская политика "уже вызывает неприятие".

22 марта Дмитрий Медведев в Москве встретился с председателем политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко. В частности, стороны обсудили газовое взаимодействие между странами.