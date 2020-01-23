Госдума увеличила круг лиц, которым может позвонить задержанный

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Закон, расширяющий круг лиц, которым может позвонить задержанный, приняли в Государственной думе в окончательном чтении, сообщает Агентство "Москва".
Автором проекта нового закона выступила группа депутатов во главе с Александром Хинштейном ("Единая Россия").
Сообщается также, что задержанный гражданин, который имеет право на один телефонный звонок, теперь должен его проводить только в присутствии сотрудника полиции.
Кроме того, согласно новому закону, полицейские обязаны сообщить родственникам пострадавшего о принятых мерах помощи, а также аналогичную информацию направить в медицинскую организацию.
В новом документе усиливается правовая защита граждан и организаций. Так, в случае, если сотрудник полиции проник на земельный участок гражданина, то он обязан информировать собственника об этом, если проникновение произошло в его отсутствие.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ.