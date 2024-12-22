Песков ответил на вопрос, посмотрит ли Путин ролики блогера Влада Бумаги

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин скорее всего посмотрит видеоролики блогера Влада Бумаги, принявшего участие в прямой линии с российским президентом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, он и сам посмотрел ролики блогера, правда, не смог понять причину их высокой популярности. Песков отметил, что причина этого может заключаться в "поколенческой проблеме".

Ранее Путин в ходе прямой линии пошутил над словами Пескова, назвавшего Влада Бумагу нетрадиционным гостем. После этого он задал вопрос по поводу имени блогера. Президент спросил у него, Бумага – это фамилия или псевдоним. Также он напомнил, что бумага по известной игре сильнее камня.