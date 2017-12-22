В ТиНАО появятся 15 новых пожарных депо до 2020 года

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15 пожарных депо построят в ТиНАО до 2020 года. Также планируется сформировать четыре пожарно-спасательных отряда, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замруководителя департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы Владимира Сченсновича.

Сейчас идет реконструкция учебного полигона "Апаринки", где спасатели будут совершенствовать свою профессиональную подготовку. Также там расположится учебный пожарно-спасательный отряд.

Продолжается совершенствование системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112".

Ранее сообщалось, что четыре новых пожарных депо в ТиНАО откроют до конца текущего года. Депо появятся в поселении Михайлово-Ярцевское, затем в поселениях Киевское, Кленовское, а также в Щербинке.