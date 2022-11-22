Куба привержена продолжению дружбы с Россией – президент

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Новые поколения кубинских политиков привержены продолжению дружбы с Россией, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель на торжественной церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве, в которой он принял участие вместе с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня перед вами мы подтверждаем, что новые поколения кубинцев, которые последовательно и организованно занимают государственные и правительственные должности в стране, привержены продолжению дружбы и солидарности с РФ", – сказал он.

Диас-Канель отметил, что кубинские власти верны завету Рауля и Фиделя Кастро о сохранении многолетней дружбы с СССР и Россией.

"Узы, объединяющие Россию и Кубу, являются нерушимыми", – подчеркнул он.

Мигель Диас-Канель прибыл в Москву 19 ноября. В поездке его сопровождает супруга Лис Куеста Пераса. Помимо участия в открытии памятника Фиделю Кастро в столичном районе Сокол, кубинский президент провел переговоры с Владимиром Путиным.

Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в 2016 году в возрасте 90 лет. Политик занимал пост председателя совета министров Кубы с 1959 по 2008 год.

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