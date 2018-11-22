Право выбора пенсионного обеспечения продлили до 2021 года

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о продлении до 2021 года права застрахованных лиц на выбор варианта пенсионного обеспечения.
Документ обязывает Пенсионный фонд РФ учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году так, чтобы направлять полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Как сказано в пояснительной записке к документу, подход без изменения тарифа страхового взноса реализован в действующем законодательстве. Он введен для страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, поступающих в 2014−2020 годах.
По словам авторов проекта, учет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме в 2021 году не уменьшит пенсионные права застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, так как индивидуальная часть тарифа страховых взносов, равная 16%, сохраняется.
Помимо этого, в 2021 году величину и максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента будут определять исходя из того, что индивидуальная часть тарифа страхового взноса будет полностью направляться на финансирование страховой пенсии.
Предусматривается, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
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