РФ приложит все усилия для защиты Керимова – Песков

22 ноября, 13:22
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приложит все усилия для защиты задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова.
"Сенаторский статус Сулеймана Керимова и тот факт, что он является гражданином России, это залог того, что мы приложим все усилия, максимум усилий, для защиты его законных интересов", – заявил он, передает "Интерфакс".
Песков также добавил, что у Керимова есть дипломатический паспорт. С этим документом сенатор въехал на территорию Франции.
Ранее стало известно, что чиновнику продлили срок задержания на сутки. Однако обвинение ему еще не предъявили.
Сенатора задержали поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. Предполагается, что он проходит по делу об уклонении от уплаты налогов. Керимова доставили в полицейский участок.
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