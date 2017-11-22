РФ приложит все усилия для защиты Керимова – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия приложит все усилия для защиты задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова.

"Сенаторский статус Сулеймана Керимова и тот факт, что он является гражданином России, это залог того, что мы приложим все усилия, максимум усилий, для защиты его законных интересов", – заявил он, передает "Интерфакс".

Песков также добавил, что у Керимова есть дипломатический паспорт. С этим документом сенатор въехал на территорию Франции.

Ранее стало известно, что чиновнику продлили срок задержания на сутки. Однако обвинение ему еще не предъявили.

Сенатора задержали поздно вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. Предполагается, что он проходит по делу об уклонении от уплаты налогов. Керимова доставили в полицейский участок.