Фото: ТАСС/Марат Абулхатин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил изменить государственный флаг России, дополнив его гербом по образцу президентского штандарта. По мнению автора инициативы, это сделает российский флаг более харизматичным.

Как пояснил Милонов, сейчас флагу России "не хватает некой харизмы". "Я бы чуть-чуть поменял наш флаг, сделал бы его более державным по духу, добавил на него, например, орла нашего российского", − цитирует депутата Агентство "Москва". В качестве образца парламентарий посоветовал использовать президентский штандарт.

По словам Милонова, нынешний российский флаг необходимо изменить, так как он слишком похож на флаги других стран, например, Болгарии, Сербии или Франции. "Только в одной Европе можно найти много флагов, которые похожи на наш, которые какой-нибудь выпускник "Фабрики звезд" запросто перепутает", − подчеркнул депутат. Он напомнил, что Россия − "выдающаяся страна", заверив, что "не надо этого стесняться, нужно, чтобы все это понимали".

Ранее сообщалось, что Москву украсят 500 праздничными плакатами к Дню российского флага. Кроме того, вечером 22 августа на медиафасадах домов на Новом Арбате москвичи смогут полюбоваться архитектурной подсветкой с поздравительным видеороликом.