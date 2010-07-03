Принят закон о повышении штрафов за нечищеные крыши

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мосгордума приняла закон о повышении порога штрафов за неочищенные от снега и льда крыши домов. Теперь нарушителям грозят санкции до 200 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте столичного парламента.

"Устанавливаются административный штраф для граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; для юридических лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Авторы закона отмечают, что до настоящего момента штрафы за эти нарушения были слишком низкие.

Постановление было принято в декабре 2016 года. Удалять последствия осадков необходимо сразу после их появления, а перед этим нужно выставлять ограждения на опасных участках перед домами.

Очистка снега на участках крыш, выходящих на улично-дорожную сеть, пешеходные зоны, тротуары, входы в подъезды, а также детские площадки должна производиться в течение двух суток с момента окончания осадков или сразу же после того, как толщина снежного слоя превысит пять сантиметров.

