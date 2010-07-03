Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:36

Принят закон о повышении штрафов за нечищеные крыши

власть

11:36

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мосгордума приняла закон о повышении порога штрафов за неочищенные от снега и льда крыши домов. Теперь нарушителям грозят санкции до 200 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте столичного парламента.

"Устанавливаются административный штраф для граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; для юридических лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Авторы закона отмечают, что до настоящего момента штрафы за эти нарушения были слишком низкие.

Постановление было принято в декабре 2016 года. Удалять последствия осадков необходимо сразу после их появления, а перед этим нужно выставлять ограждения на опасных участках перед домами.

Очистка снега на участках крыш, выходящих на улично-дорожную сеть, пешеходные зоны, тротуары, входы в подъезды, а также детские площадки должна производиться в течение двух суток с момента окончания осадков или сразу же после того, как толщина снежного слоя превысит пять сантиметров.

Читайте также

власть

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика