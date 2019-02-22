СК откроет горячую линию для приема сообщений о давлении на бизнес

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Следственный комитет откроет горячую линию для приема сообщений о давлении на бизнес. Такое поручение сделал глава ведомства Александр Бастрыкин после того, как Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал к снижению давления на предпринимателей. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Глава СК намерен проводить встречи с представителями бизнеса и обсуждать конкретные случаи расследования уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

В своем послании Федеральному собранию 20 февраля Владимир Путин заявил о необходимости "избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства". По его словам, сегодня почти половина дел в отношении предпринимателей прекращается, не доходя до суда, а значит их "возбуждали кое-как или по непонятным соображениям".

Недовольство президента эффективностью выполнения его поручений по защите бизнеса подтвердил Дмитрий Песков.