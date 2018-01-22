Путин утвердил новую форму ответа военных на благодарность командира

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин утвердил перечень изменений в уставы Вооруженных Сил. С текстом документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Как сказано в документе, сообщает "Газета.ру", в статью 58 Устава внутренней службы были внесены изменения, согласно которым на поздравление или выражение благодарности со стороны командира военнослужащий должен отвечать: "Служу России".

Аналогичным образом, когда командир или начальник благодарит стоящих в строю военных, им отныне положено отвечать: "Служим России".

Отмечается, что до этого было принято отвечать: "Служим Российской Федерации".