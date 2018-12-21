Эксперт оценил идею разрешить полиции вскрывать автомобили

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Министерство внутренних дел предложило внести поправки в Федеральный закон "О полиции", позволяющий правоохранителям в некоторых ситуациях вскрывать автомобили.

Полицейские могут получить право подобных действий в случае, если существует угроза теракта, в машине находится подозреваемый или ребенок, оставленный без присмотра. Ведомство отмечает, что подобная инициатива позволит полиции повысить качество деятельности по защите граждан от противоправных ситуаций.

Завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Леонид Головко отметил, что если законопроект будет реализован, полиция сможет вскрывать автомобили только в определенных случаях: когда преступник скрывается и закрылся в автомобиле, или когда нужна помощь маленькому ребенку.

"Эти случаи очевидны тем, что вмешательство необходимо, и они вытекают из действующих положений. Но действующие положения сформулированы довольно широко, и в результате у некоторых сотрудников полиции возникают опасения, что их обвинят в превышении должностных полномочий. Здесь происходит техническая детализация этих полномочий", – пояснил эксперт.

По его мнению, нельзя ставить жизнь человека под угрозу только потому, что формально это частный автомобиль или квартира. Ведомство решило детализировать отдельные пункты, чтобы конкретные сотрудники четко понимали, как им действовать, добавил Головко.

Патрульные полицеские лучше знают закон о полиции, чем процессуальное законодательство, поэтому те полномочия, которые и так существуют в законодательстве, интегрируются еще и в закон о полиции, отметил эксперт.

"Положение о личном обыске при задержании, полномочия при досмотре в случае совершения административного правонарушения – все это и так есть и применяется. Ничего такого радикально нового, сенсационного нет в этих предложениях", – уверен собеседник портала Москва 24.

По словам эксперта, это технические положения, которые что-то уточняют, а что-то воспроизводят, чтобы это было понятнее для сотрудников полиции. "Им иногда трудно руководствоваться массой процессуальных кодексов, они должны более четко понимать закон полиции, инструкции к закону – базовые для них акты", – резюмировал Головко.

Евгения Маркова