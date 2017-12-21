Путин призвал разработать новый закон о культуре

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработки нового закона о культуре.

"Предлагается разработать новый закон о культуре. О его конкретном наполнении как раз и предлагаю сегодня поговорить. При этом хотел бы сразу отметить, что проект закона должен пройти через процедуру широкого общественного обсуждения", – заявил президент на заседании Совета по культуре и искусству, передает РИА Новости.

Путин также напомнил, что ранее на встречах с деятелями культуры неоднократно поднималась тема пересмотра сложившегося отношения к культуре лишь как к отрасли социальной сферы, оказывающей определенного вида услуги. Президент отметил, что отказ от такого узкого отраслевого подхода закреплен в основах государственной культурной политики. Теперь необходимо перенести этот принцип в законодательство, в управленческие подходы.