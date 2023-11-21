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Международные институты в сфере прав человека, включая СПЧ ООН, на протяжении всего конфликта в Донбассе и Новороссии показали свою ангажированность. Об этом заявил Владимир Путин в своем приветствии к участникам международной конференции в Москве, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.

Президент также отметил, что Запад продолжает пытаться использовать доктрину прав человека, чтобы разрушать суверенитет государств. Но Россия продолжит выполнять свои обязательства в области прав человека, несмотря на отказ от членства в некоторых международных организациях, подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без комментариев тот факт, что РФ не избрали в состав СПЧ ООН на 2024–2026 годы. Страна не набрала нужное число голосов для вхождения в состав международной структуры.