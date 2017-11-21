Россиянам посоветовали больше работать

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Россиянам следует больше времени тратить на работу, чтобы достичь успеха в жизни, считает глава Роструда Всеволод Вуколов.

По его словам, профессиональных праздников очень много, и он с уважением относится ко всем профессиям. Однако считает, что россияне празднуют слишком много, и посоветовал тратить больше времени тратить на работу. "Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха", – цитирует ТАСС Вуколова.

Ранее заместитель министра труда Любовь Ельцова заявила, что в ведомство обратилось профессиональное сообщество с просьбой учредить профессиональный день специалиста по криптовалюте. Однако в Минтруде ответили, что по правилам профессиональный праздник могут установить по истечении не менее 15 лет со дня включения определенного вида деятельности в соответствующий классификатор.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние каникулы в России и заменить их дополнительными днями отпуска. Однако правительство уже утвердило календарь выходных на 2018 год.